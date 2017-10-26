 Hafta sonu deneme VAR – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Hafta sonu deneme VAR

    Hafta sonu deneme VAR
    Kulüplerin 2. yarıda uygulanmasını istediği VAR (video yardımcı hakem) sistemi bu hafta sonu denenecek. Kasımpaşa-Göztepe, Başakşehir- Akhisar, F.Bahçe-Kayseri maçlarında ilk uygulamalar yapılacak. Maçlarda sistem kapalı olacak. Eğitmenler ve hakemler pozisyonları izleyip karar verecekler. Ancak orta hakemle bağlantı kurulmayacağı için uygulama eğitim seviyesinde kalacak.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:49
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