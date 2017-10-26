Hafta sonu deneme VAR

Kulüplerin 2. yarıda uygulanmasını istediği VAR (video yardımcı hakem) sistemi bu hafta sonu denenecek. Kasımpaşa-Göztepe, Başakşehir- Akhisar, F.Bahçe-Kayseri maçlarında ilk uygulamalar yapılacak. Maçlarda sistem kapalı olacak. Eğitmenler ve hakemler pozisyonları izleyip karar verecekler. Ancak orta hakemle bağlantı kurulmayacağı için uygulama eğitim seviyesinde kalacak.