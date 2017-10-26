 Çalıştay başlıyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Çalıştay başlıyor

    Çalıştay başlıyor
    TFF ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğindeki 'Spor Güvenliği Çalıştayı' bugün başlayacak. Organizasyonda 6222 sayılı kanunun uygulanması ile ulusal ve uluslararası maçlarda alınan güvenlik tedbirleri, statların fiziki durumları, e-bilet konuları ele alınacak.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:39
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