Çalıştay başlıyor

TFF ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğindeki 'Spor Güvenliği Çalıştayı' bugün başlayacak. Organizasyonda 6222 sayılı kanunun uygulanması ile ulusal ve uluslararası maçlarda alınan güvenlik tedbirleri, statların fiziki durumları, e-bilet konuları ele alınacak.