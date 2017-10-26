Çalıştay başlıyor
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:39
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Asamoah bombası
Toplam 5
Yorum
fenerli var ya kendileri yazıp kendileri oynamışlar ne güldüm be :) özellikle de GS cephesinin dediğini söyledikleri kısma
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En zor derbi
Toplam 7
Yorum
cskn Trabzon'un savunması kötü ilerde gomis'i yanlız bırakma sayın tudor adam çok yıpranıyor.
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Atiker Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Toplam 4
Yorum
recep kariyeri kovulmak üzerine başarılarla dolu bir hoca.. aferin yönetim, kendinize yakışanı yaptınız..
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