Manisa’da amatöre dev destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör ve 1. Amatör liglerde mücadele eden 56 kulübe 328 bin liralık yardımda bulundu.

Geçtiğimiz yıl yasal düzenlemenin yapılmasının ardından amatör spor kulüplerine nakdi destek vermeye başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu desteğine devam ediyor. Son olarak Bölgesel Amatör Lig, Süper Amatör ve 1. Amatör liglerde mücadele eden 56 kulübe 328 bin liralık yardım gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Oda ve Dernekler Hizmet Binası Seminer Salonu'nda yardımda bulunulan kulüp yöneticilerine çeklerini düzenlenen törenle takdim etti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, "Her zaman spor ve sporcunun yanında olan, sporun insanlar üzerinde fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel gelişmelerinde katkıda bulunan, toplumun sağlıklı nesiller kazanmasını sağlayan, toplum hayatında ekonomiden turizme, emniyet ve asayişin sağlanmasına kadar çok önemli roller üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, kulüplerimizin gelişmesi ve güçlenmesi için geleneksel hale getirdikleri nakdi yardımdan dolayı kulüplerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yardımların artarak devam etmesini de diliyoruz" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kulüplere daha önce malzeme yardımında bulunduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Manisa'mızın büyükşehir olmasıyla birlikte buna maddi yardımı da ekledik. Bu kapsamda 2014 yılında 200 bin, 2015 yılında 1 milyon 947 bin 356, 2016'da 751 bin 530 ve 2017 yılında da 820 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 718 bin 886 liraya ulaştı bu rakam. Bugünkü yardım miktarımız da, 2 Bölgesel Amatör Lig takımımıza 10 bin, 19 Süper Amatör Küme takımımıza 7 bin ve 36 Birinci Amatör Küme takımımıza 5 bin lira olmak üzere toplam 56 kulübümüze 328 bin liradır. 2. amatör kümede yer alacak takımlarımıza da lig takvimleri belirlendikten sonra müsabakalar başlarken yardımda bulunmayı planladık. İçinde bulunduğumuz yılda ilimizde faaliyet gösteren toplam 111 futbol kulübümüze toplam 492 bin liralık yardımda bulunduk. Bugün yapılan 328 bin liralık yardımla bu yıl içindeki yardım miktarımız toplam 820 bin liraya ulaştı. Helali hoş olsun. İnşallah yaptığımız bu yardımlar, Manisa'mıza başarı olarak geri dönecektir" diye konuştu.



Manisa'nın kültür, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra sporda da adından sıkça söz ettirdiğini dile getiren Başkan Ergün, "Süper Lig'de, TFF 1. Lig'de, 3. Lig'de ve Bölgesel amatör ve amatör liglerde takımlarımız, ilimizi başarıyla temsil etmek için önemli bir gayret gösteriyorlar. Bu gayretli çalışmaya Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amatör kulüplerimize deplasman desteğimiz devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri gençlerimizin ve çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması, eğitimlerine ve spor yapmalarına katkı sağlamak için projeler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Uygun bulunan her arsaya en az bir spor tesisi kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Ergün, "Tarık Almış Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Mümin Özkasap Spor Tesisleri, Halil Onultmak Spor Tesisleri yenilemeleri, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri, Necmi Temizel Spor Tesisleri, Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri gibi çok sayıda tesisi ya sıfırdan inşa ettik, ya da mevcut olup atıl durumda kalan tesisleri hizmete kazandırdık. Şimdi de ihalesine çıktığımız Tevfik Lav Spor Tesisleri için yeni projemizi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki bahar aylarında inşallah yeni tesisimiz de hizmet vermeye başlayacak. Salihli'de yapımını tamamladığımız spor salonu ve kapalı yüzme havuzu gençlerimize hizmet vermeye başladı. Aynı şekilde Turgutlu'muzda da benzer bir salonu yaptık. Onu da açılışa hazır hale getirdik. Yine Turgutlu'da Ovacık Gençlik ve Kamp Merkezi projemizin de ihalesini geçtiğimiz ay yapmıştık. Allah nasip eder, bu güzel tesisi Manisa'mıza kazandırırsak, sporcularımızın ve hakemlerimizin kamp yapabilecekleri önemli bir hizmete daha imza atmış olacağız" diye konuştu.



Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çocuklara sportif beceri kazandırmak için önemli çalışmalar içerisinde olunduğunu belirten Başkan Ergün, "646 Lisanlı, 233 Lisanssız ve bin 843 Spor Okullarımızda olmak üzere 2 bin 722 sporcumuz bulunuyor. Judoda, cimnastikte, okçulukta, atletizmde, futbolda, basketbolda, voleybolda, motor sporlarında, badmintonda, dağcılıkta, yüzmede, avcılık ve atıcılıkta sayısız başarılara imza atan sporcuları bünyemizde bulundurmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bu bağlamda Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere, Manisa'nın sporunun gelişimine katkı sağlayan herkese imkanlarımız ölçüsünde gerekli desteği verdiğimizi ve vermeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bugünkü yardımımızın da bir kez daha tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çorbada tuzumuz oluyorsa ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Somaspor Başkanı Yusuf Değirmenci, Süper Amatör Lig Temsilcisi Mütevelli Kulüp Başkanı Halil Güner ve 1. Amatör Lig Temsilcisi Akhisar Yıldırımspor Kulüp Başkanı Hüseyin Sultan'a temsili çeklerini takdim etti. Program hatıra fotoğraf çekilmesiyle son buldu.



Törene MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli Daire Başkanları, siyasi parti temsilcileri ile amatör liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerinin yöneticileri katıldı.