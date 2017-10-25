Buffon'dan şartlı bırakma kararı!..
FIFA 2017 Yılın En İyileri ödüllerinde en iyi kalecisi seçilen İtalyan file bekçisi Buffon, 2018 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakacağını açıkladı.
Ancak Buffon'un kaleciliğe devam etmek için de açık kapı bıraktı. Buffon futbola 1 yıl daha devam etmesi için tek şart olarak kulübü Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması olduğunu belirtti.
İtalyan basınına konuşan 39 yaşındaki Buffon "Bu sezon futbolu bırakma kararı aldım ve bu karardan eminim. Bir ya da iki yıl daha oynamak bugüne kadar yaşadıklarımın üzerine bir şey eklemez ya da götürmez. Bir yıl daha futbola devam etmem için tek neden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması olur. Bu durumda FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynamak için 1 yıl daha futbola devam ederim" diye konuştu.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
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MHK'dan açıklama geldi! Çakır yorumu...
Toplam 10
Yorum
mehmetaliyıldız maça niçin cüneyti verdiniz verdikten sonra ne söylediniz. Ali palabıyıkı neden vermediniz? hakemleri isteğe göre mi veriyorsunuz? takımların istemediği hakemler mi var neden? bu kural her takım için geçerli mi
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Oğuzhan'a neler oldu?
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Yorum
Kartal Kardes bizde Olcay Sahan o 10 numarayi giydi 3 sene. Sergen'e bisey olmadiysa artik hiç olmaz hehe
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Oğuzhan'a neler oldu?
Toplam 10
Yorum
BJK'li valla 15 milyon € veren varsa hemen satin derim...
Buffon'dan şartlı bırakma kararı!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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