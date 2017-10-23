Korkutan sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri delindi
Bir dönem Beşiktaş'ın da formasını giyen Ersan Adem Gülüm yeni takımı Adelaide United'la çıktığı maçta yaşadığı sakatlıkta yürekler ağıza geldi.
Avustralya Ligi'nde Melbourne City'le Adelaide United karşılaştı. Yaşanan bir pozisyonda hava topuna yükselen Ersan Gülüm, Carl Valeri'yle çarpıştı ve bir anda yerde kaldı. Yerde kıvranan ve acil bir şekilde oyundan alınan başarılı savunmacı, yapılan ilk tedavide kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Doktarların Ersan'ın sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada kırılan kaburgaların akciğeri deldi belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada ise Ersan Adem Gülüm'ün iki gün boyunca acil serviste kontrol altında tutulduğu ifade edildi.
Oyuncunun bir süre solunum sorunu yaşadığı ancak şimdi durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ayrıca açıklamada, tedavisi süren Ersan Adem Gülüm'ün sahalara dönüş tarihinin henüz belli olmadığı ifade edildi.
Bonservisi Çin ekibi Hebei China Fortune'da olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, temmuz ayında Adelaide United'a bir yıllığına kiralanmıştı.
ERSAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Yaşadığı sakatlık sonrası geçmiş olsun mesajlarını yanıtlayan Ersan Gülüm; "Herkese teşekkür etmek isterim ve umarım birkaç hafta içinde geri döneceğim" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:53
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Korkutan sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri delindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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