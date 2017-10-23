Korkutan sakatlık! Kaburgası kırıldı, akciğeri delindi

Avustralya Ligi'nde Melbourne City'le Adelaide United karşılaştı. Yaşanan bir pozisyonda hava topuna yükselen Ersan Gülüm, Carl Valeri'yle çarpıştı ve bir anda yerde kaldı. Yerde kıvranan ve acil bir şekilde oyundan alınan başarılı savunmacı, yapılan ilk tedavide kaburgalarında kırık olduğu tespit edildi. Doktarların Ersan'ın sağlığı ile ilgili yaptığı açıklamada kırılan kaburgaların akciğeri deldi belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise Ersan Adem Gülüm'ün iki gün boyunca acil serviste kontrol altında tutulduğu ifade edildi.



Oyuncunun bir süre solunum sorunu yaşadığı ancak şimdi durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ayrıca açıklamada, tedavisi süren Ersan Adem Gülüm'ün sahalara dönüş tarihinin henüz belli olmadığı ifade edildi.

Bonservisi Çin ekibi Hebei China Fortune'da olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, temmuz ayında Adelaide United'a bir yıllığına kiralanmıştı.



ERSAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yaşadığı sakatlık sonrası geçmiş olsun mesajlarını yanıtlayan Ersan Gülüm; "Herkese teşekkür etmek isterim ve umarım birkaç hafta içinde geri döneceğim" dedi.



