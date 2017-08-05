 TFF'de deprem! – Fotomaç – 05 Ağustos 2017 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    TFF'de deprem!

    TFF'de deprem!

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi 'ın üyeliğini düşürdüğünü açıkladı.

    TFF'den yapılan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: TFF Yönetim Kurulu üyesi hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.09.2016 tarih, 2014/378 E. ve 2016/294 sayılı kararının Yargıtay tarafından onandığı ve bu sebeple kararın kesinleştiği tarafımıza ilgili mahkeme tarafından bildirilmiştir.

    TFF Yönetim Kurulu üyelerinin taşıması gereken şartlar TFF Statüsü'nün 33(5) maddesinde sayılmış olup, Arif Koşar aynı maddenin (d) bendinde sayılan koşulu yitirdiğinden Yönetim Kurulu üyeliği, 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla düşürülmüştür.

    1. 05 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:22
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