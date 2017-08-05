TFF'de deprem!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koşar'ın üyeliğini düşürdüğünü açıkladı.
TFF'den yapılan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: TFF Yönetim Kurulu üyesi Arif Koşar hakkında Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28.09.2016 tarih, 2014/378 E. ve 2016/294 sayılı kararının Yargıtay tarafından onandığı ve bu sebeple kararın kesinleştiği tarafımıza ilgili mahkeme tarafından bildirilmiştir.
TFF Yönetim Kurulu üyelerinin taşıması gereken şartlar TFF Statüsü'nün 33(5) maddesinde sayılmış olup, Arif Koşar aynı maddenin (d) bendinde sayılan koşulu yitirdiğinden Yönetim Kurulu üyeliği, 4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla düşürülmüştür.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:22
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
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Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
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