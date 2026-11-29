Lyon-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Olympique Lyon ile Monaco kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde başarılı sonuçlara imza atan Lyon, iç saha galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Monaco ise ligde yaşadığı puan kayıplarına son vermek için zorlu deplasmanda sahaya çıkacak. Peki, Lyon-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

LYON-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon-Monaco maçı 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, Groupama Stadyumu'nda oynanacak.

LYON-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında oynanacak mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı ilgili yayın abonelikleri üzerinden takip edebilecek.

LYON SERİYİ SÜRDÜRMEK, MONACO ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYOR

Lyon, Ligue 1'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanarak dikkat çekti. Monaco ise ligde üst üste 6 maçtır galibiyet alamıyor. Lyon, geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörü Carlos Vicens yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Lille'i deplasmanda mağlup etmişti.

Fransa Ligue 1'in resmi verilerine göre iki takım arasında oynanan son 22 lig karşılaşmasının hiçbirinde beraberlik yaşanmadı.

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