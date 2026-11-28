Paris Saint-Germain-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Paris Saint-Germain ile Lorient kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğunda oturan başkent temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Savunma performansıyla dikkat çeken Lorient ise güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Peki, Paris Saint-Germain-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

PARIS SAINT-GERMAIN-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris Saint-Germain-Lorient maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmaya Paris'teki Parc des Princes ev sahipliği yapacak.

PARIS SAINT-GERMAIN-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 12. haftasındaki mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı yayıncı kuruluşun abonelik hizmeti üzerinden takip edebilecek.

PSG LİGDE 9. GALİBİYETİNİ PEŞ PEŞE ALMAK İSTİYOR

Fransa Ligue 1'in resmi verilerine göre Paris Saint-Germain, ligde oynadığı son 8 karşılaşmanın tamamını kazandı. Tüm kulvarlarda ise üst üste 12 galibiyet alan başkent temsilcisi, Lorient karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor.

PARIS SAINT-GERMAIN'DE SAKATLIK RAPORU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Khvicha Kvaratskhelia ve Alessandro Longoni'nin tedavileri devam ediyor. Desire Doue'nin ise önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi. Sol uyluğundaki kas rahatsızlığı nedeniyle Nuno Mendes de bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

PARIS SAINT-GERMAIN-LORIENT MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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