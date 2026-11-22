Marsilya-Le Mans maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Marsilya, sahasında Le Mans'ı konuk ediyor. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan Bruno Genesio yönetimindeki Marsilya, taraftarının önünde kazanarak zirve yarışına yaklaşmak istiyor. Patrick Videira'nın çalıştırdığı Le Mans ise galibiyet hasretine son verme hedefiyle deplasmana çıkıyor. Peki, Marsilya-Le Mans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak, iki takımda kimler eksik? İşte ayrıntılar...

MARSİLYA-LE MANS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya-Le Mans maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 11. haftasındaki mücadeleye Orange Vélodrome ev sahipliği yapacak.

Karşılaşma, haftanın kapanış mücadelesi olacak. Marsilya üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi, Le Mans ise düşme hattından uzaklaşma yolunda önemli bir sonuç almayı amaçlıyor.

MARSİLYA-LE MANS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Marsilya ile Le Mans arasındaki Ligue 1 karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluşun abonelik hizmetleri üzerinden takip edebilecek.

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye için 22.45 olarak belirlendi. Fransa'da ise maç saat 20.45'te başlayacak.

MARSİLYA LİGUE 1'DE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

Marsilya, karşılaşma öncesinde Ligue 1'de 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Bruno Genesio'nun öğrencileri, ligde oynadıkları son beş karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak dikkat çekici bir çıkış yakaladı.

LE MANS'IN SON DURUMU

Ligue 1'in yeni ekiplerinden Le Mans, ilk 10 hafta sonunda 8 puan topladı. Patrick Videira yönetimindeki takım, 22 Kasım maçları öncesinde 16. sırada bulunuyor.

MARSİLYA-LE MANS MUHTEMEL 11'LERİ

Ligue 1'in yayımladığı muhtemel kadrolara göre Marsilya'da De Lange'nin kalede, Weah, Egan-Riley, Aguerd ve Ulisses Garcia'nın savunmada görev yapması bekleniyor. Orta sahada Hojbjerg ile Nnadi, hücum hattında ise Harit, Abdelli, Paixão ve Gouiri öne çıkıyor.

Le Mans'ın ise Kocik, Bamba, Yohou, Voyer, Buades, Traoré, Lauray, Bretelle, Calodat, Mafouta ve Gueye'den oluşan bir kadroyla sahaya çıkabileceği belirtiliyor. Resmî ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.

MARSİLYA-LE MANS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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