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Anasayfa Fransa Ligue 1 Lens-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenir?

Lens-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenir?

Lens-Marsilya maçı, Fransa Ligue 1'de pazar akşamının dikkat çeken randevularından biri olacak. Lens sahasında kazanmak, Marsilya ise deplasmandan üç puanla dönmek istiyor. Peki, Lens-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 17:37 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 17:39
Lens-Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenir?

Lens-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de aralarında iki puan bulunan Lens ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lens, rakibini yenerek puanını Marsilya'nın üzerine taşımak istiyor. Konuk ekip ise ligdeki galibiyet serisini deplasmanda sürdürmeyi hedefliyor. Lens-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Karşılaşma hangi kanaldan izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

LENS-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK, SAAT KAÇTA?

Lens-Marsilya karşılaşması, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. 2026-2027 Ligue 1 sezonunun 10. hafta mücadelesi, Lens'in sahası Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak.

LENS-MARSİLYA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENİR?

Mücadele Türkiye'de beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak. Digiturk üzerinden takip edecek izleyiciler, kanala 78. kanal numarasından ulaşabilecek.

LENS VE MARSİLYA LİGDE KAÇ PUANDA?

Karşılaşma öncesinde Marsilya, 2026-2027 Ligue 1 sezonunda 15 puanla altıncı sırada bulunuyor. Lens ise 13 puanla dokuzuncu basamakta yer alıyor. İki puanlık fark, ev sahibi ekibe galibiyet halinde rakibini puan olarak geçme fırsatı sunuyor.

MARSİLYA SON ÜÇ LİG MAÇINDA NE YAPTI?

Marsilya, Ligue 1'deki son üç karşılaşmasında Angers'i 5-2, Le Havre'ı 4-3 ve Toulouse'u 2-0 mağlup etti. Bu süreçte dokuz puan toplayan konuk ekip, rakip filelere toplam 11 gol gönderdi.

LENS-MARSİLYA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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