Lyon - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 9. hafta heyecanı Lyon - Angers karşılaşmasıyla devam ediyor. Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın programında yapılan değişiklik dikkat çekti. Lyon, taraftarı önünde galibiyet ararken Angers zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Lyon - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lyon - Angers karşılaşması bugün mü, şifresiz mi yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

LYON - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon - Angers maçı 1 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.15'te başlayacak. Fransa Ligue 1'in 9. haftasında oynanacak mücadele için iki takım Lyon'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın Fransa yerel saatine göre başlangıcı ise 17.15 olarak açıklandı. Türkiye ile Fransa arasındaki saat farkı nedeniyle maç, Türkiye'de 19.15'ten itibaren takip edilebilecek.

LYON - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lyon - Angers karşılaşması beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler, Fransa Ligue 1'in 9. haftasındaki mücadeleyi yayıncı kanal üzerinden takip edebilecek.

beIN SPORTS Türkiynin 1 Kasım Pazar gününe ait yayın programında Lyon - Angers karşılaşmasına saat 19.15'te yer verildi.

LYON - ANGERS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lyon - Angers mücadelesi beIN SPORTS MAX 1 kanalından yayınlanacağı için şifresiz televizyon yayını bulunmuyor. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı, beIN SPORTS'un ücretli yayın ağı içerisinde yer alıyor.

LYON - ANGERS MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Lyon - Angers karşılaşmasının başlangıçta 31 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanması planlanıyordu. Ancak Rhône Valiliğinin talebi üzerine müsabakanın tarihi değiştirildi. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), 27 Ekim'de yaptığı duyuruyla karşılaşmanın 1 Kasım Pazar gününe alındığını açıkladı.

Böylece maçın yeni başlangıç saati Fransa'da 17.15, Türkiye'de ise 19.15 olarak belirlendi. Karşılaşma, daha önce açıklanan cumartesi programı yerine pazar günü oynanacak.

LYON - ANGERS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lyon ile Angers arasındaki Ligue 1 mücadelesine Groupama Stadyumu ev sahipliği yapacak. Lyon'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı stadyum, Fransa'nın Décines-Charpieu bölgesinde bulunuyor.

Ev sahibi Lyon, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmaya çalışacak. Angers ise deplasman mücadelesinde rakibinin hücumlarını durdurup puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefleyecek.

LYON - ANGERS MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Lyon, Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından 14 puanda kalan Lyon, 9. hafta öncesinde 5. sırada bulunuyor. Evinde oynadığı ilk üç lig maçını kazanan ekip, Angers karşısında iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Angers ise son lig karşılaşmasında Lorient ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 9. haftasına 14. sırada giren konuk ekip, son altı lig maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Angers, Lyon deplasmanında bu tabloyu değiştirmek için mücadele edecek.

LYON - ANGERS MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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