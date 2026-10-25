Monaco - Lille maçını takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Monaco, sahasında Lille'i konuk edecek. Stade Louis II'de oynanacak mücadelede iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek ve üst sıralardaki yarışta avantaj sağlamak istiyor. Futbolseverler ise Monaco – Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

MONACO - LILLE MAÇI NE ZAMAN?

Monaco ile Lille arasındaki Ligue 1 karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Stade Louis II'de yapılacak mücadelenin başlama saati 17.00 olacak.

MONACO - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco - Lille karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONACO SAHASINDA GALİBİYET ARIYOR

Monaco, taraftarı önünde oynayacağı Lille karşılaşmasında üç puan hedefliyor. Ev sahibi ekip, ligde üst sıralardaki yarışta yeniden avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Stade Louis II'de oynanacak mücadelede Monaco'nun hücum etkinliği ve savunma dengesi belirleyici unsurlar arasında olacak.

LILLE DEPLASMANDA PUAN PEŞİNDE

Lille, Monaco deplasmanından alacağı sonuçla Ligue 1'deki konumunu güçlendirmek istiyor. Konuk ekip, rakibinin saha avantajına karşılık vererek maç boyunca oyunda kalmayı ve yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.

İki takımın da üst sıralardaki yarışta iddiasını sürdürmek istemesi, karşılaşmanın önemini artırıyor. Mücadelede alınacak sonuç, Ligue 1 puan tablosundaki dengeleri etkileyebilir.

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