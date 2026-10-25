CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fransa Ligue 1 Marsilya - Le Havre maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Marsilya - Le Havre maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Fransa Ligue 1’in 8. haftasında Marsilya, sahasında Le Havre’ı konuk ediyor. Marsilya – Le Havre maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 14:15
Marsilya - Le Havre maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Marsilya-Le Havre maçı izle...

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Marsilya, sahasında Le Havre'ı ağırlayacak. Stade Vélodrome'da oynanacak mücadelede ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedeflerken konuk takım da deplasmandan puanla dönmek istiyor. Futbolseverler ise "Marsilya - Le Havre maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN?

Marsilya ile Le Havre arasındaki Ligue 1 karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Stade Vélodrome'da yapılacak mücadelenin başlama saati 19.15 olacak.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya – Le Havre karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Marsilya, ligdeki son karşılaşmalarında aldığı sonuçların ardından çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Kendi sahasında oynayacağı Le Havre mücadelesi, ev sahibi ekip için üst sıralara yaklaşma ve puan kayıplarını telafi etme fırsatı sunuyor.

Taraftarının desteğini arkasına alacak Marsilya, hücumda etkili olarak maçın kontrolünü elinde tutmak isteyecek. Ev sahibi ekibin savunma dengesi ve gol fırsatlarını değerlendirme becerisi de karşılaşmanın sonucunu etkileyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

LE HAVRE DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Le Havre, Marsilya karşısında zorlu bir deplasman sınavına çıkacak. Konuk ekip, rakibinin saha avantajına rağmen savunmada disiplinli kalıp hücumda bulacağı fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

Ligue 1'de puan tablosundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım için karşılaşma önem taşıyor. Marsilya sahasında kazanmayı amaçlarken Le Havre, deplasmandan alacağı puanlarla rahatlamak istiyor.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'den bedavaya gidecek!
İşte dev derbinin ilk 11'leri
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
Kılıçdaroğlu'ndan 3 evet: Mekke tezkeresi, yeni anayasa ve erken seçim... "YENİ" dönüşlere "ahlaki" şart: Yolsuzluğa bulaşana dokunulsun
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstatistikleri olay oldu! Lukaku derbilerde...
Derbi canavarı Leroy Sane!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paris Saint-Germain - Lyon maçı bilgileri Paris Saint-Germain - Lyon maçı bilgileri 13:47
Freiburg - Bayern Münih maçı bilgileri Freiburg - Bayern Münih maçı bilgileri 13:36
Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri Hoffenheim - Bayer Leverkusen maçı bilgileri 13:24
Udinese - Milan maçı bilgileri Udinese - Milan maçı bilgileri 13:12
Lecce-Juventus maçı bilgileri Lecce-Juventus maçı bilgileri 13:01
G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! G.Saray'dan derbide Devler Ligi tarifesi! 12:53
Daha Eski
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 12:43
Inter - Fiorentina maçı bilgileri Inter - Fiorentina maçı bilgileri 12:28
Barcelona - Real Madrid maçı bilgileri Barcelona - Real Madrid maçı bilgileri 12:14
Mourinho'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da... Mourinho'dan Arda Güler kararı! El Clasico'da... 11:39
Usta yorumcudan derbi sözleri: Kazanmaları... Usta yorumcudan derbi sözleri: Kazanmaları... 11:20
Alperen Şengün durdurulamıyor! Alperen Şengün durdurulamıyor! 10:07