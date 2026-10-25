Marsilya-Le Havre maçı izle...

Fransa Ligue 1'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Marsilya, sahasında Le Havre'ı ağırlayacak. Stade Vélodrome'da oynanacak mücadelede ev sahibi ekip taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedeflerken konuk takım da deplasmandan puanla dönmek istiyor. Futbolseverler ise "Marsilya - Le Havre maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN?

Marsilya ile Le Havre arasındaki Ligue 1 karşılaşması 25 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak. Stade Vélodrome'da yapılacak mücadelenin başlama saati 19.15 olacak.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya – Le Havre karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Marsilya, ligdeki son karşılaşmalarında aldığı sonuçların ardından çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Kendi sahasında oynayacağı Le Havre mücadelesi, ev sahibi ekip için üst sıralara yaklaşma ve puan kayıplarını telafi etme fırsatı sunuyor.

Taraftarının desteğini arkasına alacak Marsilya, hücumda etkili olarak maçın kontrolünü elinde tutmak isteyecek. Ev sahibi ekibin savunma dengesi ve gol fırsatlarını değerlendirme becerisi de karşılaşmanın sonucunu etkileyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

LE HAVRE DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Le Havre, Marsilya karşısında zorlu bir deplasman sınavına çıkacak. Konuk ekip, rakibinin saha avantajına rağmen savunmada disiplinli kalıp hücumda bulacağı fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

Ligue 1'de puan tablosundaki konumunu güçlendirmek isteyen iki takım için karşılaşma önem taşıyor. Marsilya sahasında kazanmayı amaçlarken Le Havre, deplasmandan alacağı puanlarla rahatlamak istiyor.

MARSİLYA - LE HAVRE MAÇI CANLI TAKİP ET