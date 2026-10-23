CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fransa Ligue 1 Brest-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan, 8. haftasında Brest-Nice maçı ile devam ediyor. Ligin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu karşılaşmada taraflar, alacakları bir galibiyet ile üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki Brest-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:30
Brest-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 8. hafta açılış mücadelesinde Brest, kendi sahasında Nice ile karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda 9 puan ile 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, son haftalardaki başarılı grafiği sürdürmeyi hedeflerken; konuk Nice ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Brest-Nice maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...

👉🏻Brest-Nice maçını takip etmek için tıkla

BREST-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Nice maçı, 23 Ekim Cuma günü Francis-Le Blé Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

BREST-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Nice karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Türk devi 25 sıra birden yükseldi
Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Zonguldak Kilimli'de maden ocağında grizu patlaması: Ölü ve yaralılar var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli"
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım çılgına döndü! Futbolculara sert eleştiri Aziz Yıldırım çılgına döndü! Futbolculara sert eleştiri 10:46
Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir! Batrakov, G.Saray'a rakip olabilir! 10:29
Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı Hamilton'dan "Filistin'e özgürlük" çağrısı 10:07
Sixers 29 sayıdan gelerek kazandı Sixers 29 sayıdan gelerek kazandı 09:48
Torino-Monza maçı ne zaman, hangi kanalda? Torino-Monza maçı ne zaman, hangi kanalda? 09:39
Brest-Nice maçı ne zaman, hangi kanalda? Brest-Nice maçı ne zaman, hangi kanalda? 09:30
Daha Eski
Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı ne zaman? Olympiakos-F.Bahçe Tarfin maçı ne zaman? 09:25
Stuttgart-Mönchengladbach maçı yayın bilgileri Stuttgart-Mönchengladbach maçı yayın bilgileri 09:21
Boluspor-Vanspor maçı ne zaman? Boluspor-Vanspor maçı ne zaman? 09:13
Vedat Muriç'ten derbide gol sözü! Vedat Muriç'ten derbide gol sözü! 09:10
G.Saray'da Barış Alper depremi! G.Saray'da Barış Alper depremi! 08:50
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı! 01:12