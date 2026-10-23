Fransa Ligue 1'in 8. hafta açılış mücadelesinde Brest, kendi sahasında Nice ile karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda 9 puan ile 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, son haftalardaki başarılı grafiği sürdürmeyi hedeflerken; konuk Nice ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Müsabakanın yayın saati, tarihi ve ekranlara geleceği kanal gibi tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte Brest-Nice maçı canlı yayın bilgileri ve maça dair son notlar...

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BREST-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Nice maçı, 23 Ekim Cuma günü Francis-Le Blé Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

BREST-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Nice karşılaşması beIN Sports 5 ekranlarından naklen yayınlanacak.