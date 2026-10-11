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Anasayfa Fransa Ligue 1 Troyes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Troyes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Troyes - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman oynanacak? Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 6. haftasında Troyes ile Olympique Marsilya karşı karşıya geliyor. 11 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Ligde kötü gidişe son vermek isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler yayın saati, kanal ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Troyes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 14:22
Troyes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Troyes - Marsilya maçının canlı izleme linki için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 6. haftasında Troyes ile Olympique Marsilya karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım, haftanın kapanış mücadelesinde üç puan için sahaya çıkacak. Özellikle son 4 lig maçını kaybeden Marsilya, Troyes deplasmanında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Troyes - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesindeki son gelişmeler...

TROYES - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Troyes - Marsilya maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 21.45'te (TSİ) başlayacak. Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak mücadeleye Troyes kentindeki Stade de l'Aube ev sahipliği yapacak.

TROYES - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Troyes - Marsilya karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MARSİLYA KÖTÜ GİDİŞE SON VERMEK İSTİYOR

Fransa Ligue 1'de sezona istediği başlangıcı yapamayan Olympique Marsilya, Troyes deplasmanında galibiyet arayacak. Geride kalan 5 haftada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Marsilya, topladığı 3 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Troyes ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Marsilya'nın son 4 lig maçını kaybetmesi, Troyes karşılaşmasının önemini daha da artırıyor. Ev sahibi ekip de üst üste yaşadığı 3 mağlubiyetin ardından taraftarı önünde çıkış yakalamak istiyor.

TROYES - MARSİLYA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Marsilya'da Timothy Weah, cezası nedeniyle Troyes karşısında forma giyemeyecek. Pierre-Emile Højbjerg ve Derek Cornelius ise sakatlıkları nedeniyle takımın eksikleri arasında bulunuyor. Ev sahibi Troyes'da da Ismaël Boura, Titi, Yassine Ifnaoui ve Alessandro Gozzi, sakatlıkları nedeniyle maç öncesinde forma giyemeyecek oyuncular arasında yer alıyor.

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