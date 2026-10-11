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Anasayfa Fransa Ligue 1 Stade Rennes - Auxerre canlı izle! Maç saati ve kanalı

Stade Rennes - Auxerre canlı izle! Maç saati ve kanalı

Stade Rennais - Auxerre maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Stade Rennais FC, AJ Auxerre'yi konuk ediyor. 11 Ekim 2026 Pazar günü Roazhon Park'ta oynanacak karşılaşma saat 18.15'te başlayacak. Ev sahibi Rennes, 5 hafta sonunda topladığı 10 puanla 5. sırada yer alırken Auxerre ise 6 puanla 10. basamakta bulunuyor. Rennes, Lyon deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından yeniden kazanmak isterken Auxerre üst üste üçüncü lig galibiyetini hedefliyor. İşte maçın saati, kanalı ve ayrıntıları.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 13:55 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 14:38
Stade Rennes - Auxerre canlı izle! Maç saati ve kanalı

Stade Rennes - Auxerre maçı canlı takip etmek için linke tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 6. haftasında Stade Rennais FC ile AJ Auxerre karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralardaki yerini korumak isteyen Rennes, sahasında Auxerre'yi konuk edecek. Son iki lig maçından galibiyetle ayrılan konuk ekip ise deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, "Stade Rennais - Auxerre maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve maç öncesindeki önemli ayrıntılar...

STADE RENNES - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stade Rennais - Auxerre maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 18.15'te (TSİ) başlayacak. Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak mücadeleye Rennes kentindeki Roazhon Park ev sahipliği yapacak. Stade Rennais, taraftarı önünde üç puan ararken Auxerre deplasmandan galibiyetle dönmeye çalışacak.

STADE RENNES - AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Rennais - Auxerre karşılaşması, Türkiye'de beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

STADE RENNES EVİNDE GALİBİYET ARIYOR

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Stade Rennais, 5 hafta sonunda 10 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Ligde oynadığı ilk 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Rennes, son maçında Olympique Lyon'a deplasmanda 4-0 yenildi. Kırmızı-siyahlı ekip, Auxerre karşısında kazanarak hem taraftarı önünde moral bulmayı hem de üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

AUXERRE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİN PEŞİNDE

AJ Auxerre, Fransa Ligue 1'de ilk 5 hafta sonunda topladığı 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk üç maçından mağlubiyetle ayrılan Auxerre, ardından Nice'i 1-0 ve Brest'i 2-1 yenerek çıkış yakaladı. Son iki lig maçında 6 puan toplayan konuk ekip, Rennes deplasmanında kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor.

RENNES - AUXERRE REKABETİNDE SON DURUM

Stade Rennais ile AJ Auxerre arasında geçen sezon oynanan iki lig karşılaşmasında Rennes yenilgi yaşamadı. 19 Ekim 2025 tarihinde Rennes'in ev sahipliğinde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı. İki takımın 22 Şubat 2026'daki son karşılaşmasında ise Rennes, Auxerre deplasmanından 3-0 galip ayrıldı. Bu kez Roazhon Park'ta karşı karşıya gelecek iki takım, Ligue 1'in 6. haftasında üç puan için mücadele edecek.

RENNES - AUXERRE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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