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Anasayfa Fransa Ligue 1 Nice - Strasbourg maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fransa'da gözler Allianz Riviera'da!

Nice - Strasbourg maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fransa'da gözler Allianz Riviera'da!

Fransa Ligue 1'de dengeleri değiştirebilecek mücadele öncesinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı! İç sahadaki yenilmezlik serisini korumak isteyen Nice, Strasbourg karşısında kritik bir fırsat yakaladı. Üstelik iki takım arasındaki puan farkı da karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, OGC Nice - Strasbourg maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 14:43
Nice - Strasbourg maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fransa'da gözler Allianz Riviera'da!

OGC Nice - Strasbourg maçıını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 6. haftasında OGC Nice ile RC Strasbourg Alsace karşı karşıya geliyor. Son lig maçında Lille'i mağlup ederek moral bulan Nice, taraftarı önünde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Strasbourg ise deplasmanda galip gelerek puan tablosundaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki yalnızca iki puanlık fark, mücadelenin önemini artırıyor. Futbolseverler ise "OGC Nice - Strasbourg maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, canlı yayın platformu ve maç öncesindeki dikkat çeken ayrıntılar...

OGC NICE - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

OGC Nice - Strasbourg maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da (TSİ) başlayacak. Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak mücadeleye Nice kentindeki Allianz Riviera ev sahipliği yapacak. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

OGC NICE - STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

OGC Nice - Strasbourg karşılaşması, Türkiye'deki yayın rehberlerinde beIN CONNECT platformunda listeleniyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadelenin Türkiye'de yayınlanacağı ayrı bir televizyon kanalı doğrulanmış değil. Yayıncı tarafından maç özelinde yapılabilecek güncellemelerin karşılaşma öncesinde kontrol edilmesi gerekiyor. Fransa'da ise karşılaşma Ligue 1+ üzerinden yayınlanacak.

OGC NICE - STRASBOURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

OGC Nice - Strasbourg mücadelesi için Türkiye'de doğrulanmış bir şifresiz yayın bulunmuyor. Karşılaşma, abonelik gerektiren beIN CONNECT platformunun yayın listesinde yer alıyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverlerin güncel yayın programını ve abonelik koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

NICE KAZANIRSA STRASBOURG'U GEÇEBİLİR!

Fransa Ligue 1'de geride kalan 5 haftada 5 puan toplayan OGC Nice, sezonun ilk bölümünde istediği istikrarı yakalayamadı. Ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, son karşılaşmalarında Lille'i 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Nice için Strasbourg mücadelesi, puan tablosunda önemli bir fırsat sunuyor. Rakibinin iki puan gerisinde bulunan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Strasbourg'u geride bırakabilecek.

ALLIANZ RIVIERA'DA DİKKAT ÇEKEN SERİ!

Nice'in sezonun ilk bölümündeki iç saha performansı, Strasbourg karşılaşması öncesinde öne çıkıyor. Kırmızı-siyahlılar, Ligue 1'de taraftarı önünde oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Nice, Allianz Riviera'daki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip açısından Strasbourg karşılaşması, hem bu seriyi korumak hem de ligde üst sıralara yaklaşmak adına önemli bir sınav olacak.

STRASBOURG'UN HÜCUM GÜCÜ DİKKAT ÇEKİYOR!

RC Strasbourg Alsace, Fransa Ligue 1'de ilk 5 haftada topladığı 7 puanla Nice'in önünde bulunuyor. Konuk ekip, sezonun ilk bölümünde rakip fileleri 10 kez havalandırarak hücum performansıyla dikkat çekti. Buna karşın deplasman sonuçlarında aynı istikrarı yakalayamayan Strasbourg, dış sahada oynadığı ilk üç lig maçının ikisini kaybetti. Son lig karşılaşmasında Paris FC'ye 2-1 mağlup olan Strasbourg, Nice deplasmanında kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

NICE - STRASBOURG MAÇINDA GÖZLER PUAN TABLOSUNDA!

OGC Nice ile RC Strasbourg Alsace arasındaki mücadele, iki takımın lig sıralamasındaki yakınlığı nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Karşılaşma öncesinde Nice'in 5, Strasbourg'un ise 7 puanı bulunuyor. Nice galip gelmesi halinde puanını 8'e yükselterek rakibini geride bırakacak. Strasbourg'un kazanması durumunda ise iki takım arasındaki fark 5 puana çıkacak. Bu nedenle Allianz Riviera'daki mücadele, sezonun ilk bölümünde sıralama açısından dikkat çeken karşılaşmalardan biri olacak.

OGC NICE - STRASBOURG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak OGC Nice - Strasbourg karşılaşmasını Jérémie Pignard yönetecek. Nice'in iç saha performansı ile Strasbourg'un hücum gücünün karşı karşıya geleceği mücadelede iki takım da üç puan arayacak.

OGG NİCE STRASBOURG MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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