Nantes-Toulouse maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

Stade de la Beaujoire'da tam anlamıyla bir duygu fırtınası yaşanacak. Ev sahibi Nantes, 23 puanla ligde kalma umutlarının tamamını tüketti ve düşmesi kesinleşti. Teknik direktör Vahid Halilhodzic ve öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılarak Ligue 1'de taraftarına son kez glaibiyet hediye etmek istiyor. Toulouse cephesinde ise son haftaya girilirken tam bir rahatlık hakim. Carles Martínez'in öğrencileri, 44 puanla 10. sırada yer alıyor ve ne Avrupa ne de düşme korkusu yaşıyor. Tamamen stressiz ve baskıdan uzak bir şekilde sahaya çıkacak olan konuk ekip, sezonun son maçında futbol kalitesini ön plana çıkarmak niyetinde. İşte Nantes-Toulouse maçının detayları!

Nantes-Toulouse MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftası kapsamındaki Nantes-Toulouse maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Nantes-Toulouse MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de start alacak.

Nantes-Toulouse MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes-Toulouse maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.