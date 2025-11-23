CANLI SKOR ANA SAYFA
Auxerre-Lyon maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Auxerre-Lyon maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Auxerre ile Lyon karşı karşıya gelecek. İç saha avantajını kullanarak kötü gidişe son vermeyi amaçlayan Auxerre, 7 puanla son sırada bulunuyor. Son 4 maçında sadece 2 puan toplayabilen Lyon ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Favori olarak sahaya çıkacak Paulo Fonseca'nın öğrencileri, 20 puanla 7. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Auxerre-Lyon maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:55
Auxerre-Lyon maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Auxerre-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız ...

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında sahne, Auxerre ile Lyon arasında oynanacak kritik mücadeleye hazırlanıyor. Ligde dibe çakılan Auxerre, taraftarı önünde çıkacağı bu maçta hem moral bulmak hem de kötü gidişata dur demek amacında. Konuk takım Lyon cephesinde ise tablo çok farklı olmasa da hedefler daha büyük. Son 4 karşılaşmada yalnızca 2 beraberlik alan ve istikrardan uzak bir görüntü çizen Lyon, bu zorlu deplasmanda yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Paulo Fonseca yönetimindeki ekip, her ne kadar formsuz bir dönemden geçiyor olsa da 20 puanla 7. sırada yer alarak müsabakaya favori çıkan taraf konumunda. Peki, Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-LYON MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Auxerre-Lyon maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

AUXERRE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak Auxerre-Lyon maçı beIN Sport 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

