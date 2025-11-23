Auxerre-Lyon maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Auxerre-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız ...

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında sahne, Auxerre ile Lyon arasında oynanacak kritik mücadeleye hazırlanıyor. Ligde dibe çakılan Auxerre, taraftarı önünde çıkacağı bu maçta hem moral bulmak hem de kötü gidişata dur demek amacında. Konuk takım Lyon cephesinde ise tablo çok farklı olmasa da hedefler daha büyük. Son 4 karşılaşmada yalnızca 2 beraberlik alan ve istikrardan uzak bir görüntü çizen Lyon, bu zorlu deplasmanda yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Paulo Fonseca yönetimindeki ekip, her ne kadar formsuz bir dönemden geçiyor olsa da 20 puanla 7. sırada yer alarak müsabakaya favori çıkan taraf konumunda. Peki, Auxerre-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUXERRE-LYON MAÇI NE ZAMAN , SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında oynanacak Auxerre-Lyon maçı 23 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

AUXERRE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Abbe-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak Auxerre-Lyon maçı beIN Sport 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.