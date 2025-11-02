CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse - Le Havre maçı detayları | Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse - Le Havre maçı detayları | Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi, 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 9.sırasında yer alan Toulouse, evinde Le Havre'yi konuk edecek. 14 puan +2 averajla ortalardan üst sıralara sıçramak isteyen ev sahibi takım, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. 12 puan ve -4 averajla 11. sıradaki konuk ekip ise 3 puan alması halinde Toulouse'nin önüne geçerek 9. sıraya yerleşecek. Toulouse - Le Havre maçı yayın saati, kanalı merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:37
Toulouse - Le Havre maçı detayları | Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa'nın en üst lig iLigue 1'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Alt sıralardaki takımlar küme hattından uzaklaşmak için mücadele ederken üst sıralardaki ekipler ise zirveye tırmanmak istiyor. Puan farkının oldukça düşük olduğu ligde 11. haftada Toulouse, Le Havre'yi konuk edecek. Konuk ekip, 14 puan +2 averajla 9. sırada yer alan ev sahibi ekibe karşı 3 puan için yarışacak. Futbolseverler arama motorlarında Toulouse - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

TOULOUSE - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse - Le Havre maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati İle 19.15'te başlayacak.

TOULOUSE - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadium de Toulouse'de oynanacak Toulouse - Le Havre maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

