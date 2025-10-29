CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Paris FC-Lyon maçı CANLI izle 🔴 Paris FC-Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler, Fransa Ligue 1’in heyecan dolu 10. hafta mücadelesinde oynanacak Paris FC - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun cevabını merak ediyor. 1978 yılından bu yana ilk kez karşı karşıya gelecek iki takım, Çarşamba akşamı sahne alacak. Peki, Paris FC-Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Paris FC-Lyon maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 14:23 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 14:24
Paris FC-Lyon maçı CANLI izle 🔴 Paris FC-Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paris FC-Lyon maçı canlı izlenebilecek mi, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Fransa Ligue 1'in 10. haftasında sahne alacak dev mücadelede, 1978'den bu yana ilk kez karşılaşacak iki takım kozlarını paylaşacak. Paris FC, geçtiğimiz hafta Nantes karşısında 2-1 mağlup olarak düşüş yaşarken; Lyon, Strasbourg karşısında aldığı galibiyetle moral buldu. Bu hafta Stade Charléty'de oynanacak mücadele öncesi her iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Paris FC-Lyon maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Paris FC-Lyon maçını takip etmek için tıklayınız.

PARIS FC - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Paris FC - Lyon, Fransa Ligue 1 maçı, 29-10-2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele 23:05 (TSİ)'te başlayacak.

PARIS FC - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak. Şifresiz yayın alternatifi bulunmuyor. Paris FC-Olympique Lyon maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PARIS FC-LYON MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

