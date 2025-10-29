Nice-Lille maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı?

Nice-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 10. hafta heyecanı, Nice ile Lille arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son 2 maçında sahadan galibiyetle ayrılarak form grafiğini yükselten Nice, taraftarı önünde seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Kalesini Bekre Özer'e emanet ettikten sonra savunma direncini artıran ve topladığı puanlarla dikkat çeken Lille ise zorlu deplasmanda üst üste 3. galibiyetini hedefliyor.Peki, Nice-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak Nice-Lille maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

NICE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'nda oynanacak Nice-Lille maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NICE-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nice: Diouf; Mendy, Oppong, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Abdi; Diop, Boga; Carlos

Lille: Berke Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Igamane