Ziraat Türkiye Kupası
Nice-Lille maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı?

Nice-Lille maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Nice ile Lille karşı karşıya gelecek. Ligde son 2 maçını da kazanarak çıkış yakalayan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Bekre Özer'in kaleye geçmesinin ardından daha başarılı sonuçlar alan Lille ise zorlu deplasmanda 3'te 3 yapmanı hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Nice-Lille maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nice-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:26
Nice-Lille maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer oynayacak mı?

Nice-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 10. hafta heyecanı, Nice ile Lille arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son 2 maçında sahadan galibiyetle ayrılarak form grafiğini yükselten Nice, taraftarı önünde seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Kalesini Bekre Özer'e emanet ettikten sonra savunma direncini artıran ve topladığı puanlarla dikkat çeken Lille ise zorlu deplasmanda üst üste 3. galibiyetini hedefliyor.Peki, Nice-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak Nice-Lille maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

NICE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'nda oynanacak Nice-Lille maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NICE-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nice: Diouf; Mendy, Oppong, Bard; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Abdi; Diop, Boga; Carlos

Lille: Berke Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud; Andre, Bouaddi; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Igamane

