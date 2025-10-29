CANLI SKOR ANA SAYFA
Nantes-Monaco CANLI izle! Nantes-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Nantes-Monaco CANLI izle! Nantes-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 heyecanı bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Sezon boyunca ilk kez üst üste galibiyet arayan Nantes, 10. hafta mücadelesinde güçlü rakibi Monaco’yu ağırlıyor. Futbolseverler, “Nantes - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorularının yanıtını merak ediyor.

Nantes-Monaco CANLI izle! Nantes-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hafta sonu Paris FC karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle moral bulan Nantes, sahasında serisini sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip, bu sezon iç sahada etkili bir performans ortaya koyarak taraftarının desteğini arkasına aldı. Monaco ise geçtiğimiz hafta Toulouse'u 1-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını korudu. Bu zorlu mücadele öncesinde iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Monaco, bu sezon deplasmanda yüksek tempolu oyunuyla dikkat çekerken; Nantes, güçlü savunması ve kontra ataklardaki başarısıyla rakibine zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Peki, Nantes-Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nantes-Monaco maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NANTES - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nantes-Monaco maçı, 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 23:05 başlayacak.

NANTES - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Nantes ile Monaco arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 3 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Nantes'ın muhtemel ilk 11'i: Lopes, Centonze, Awaziem, Cozza, Leroux, Mwanga, Hyeok-kyu, Tabibou, Abline, Mohamed, Guirassy

Monaco'nun muhtemel ilk 11'i: Kohn, Teze, Salisu, Mawissa, Diatta, Golovin, Coulibaly, Ouattara, Minamino, Akliouche, Biereth

