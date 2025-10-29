Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1 Marsilya - Angers maçı CANLI izle!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fransa Ligue 1’de bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Marsilya, Stade Vélodrome’da Angers’ı ağırlayarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını merak ediliyor. Marsilya Angers maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 11:28
Fransa Ligue 1'de bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Marsilya, kendi sahası Stade Vélodrome'da Angers'ı ağırlayarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligdeki mücadeleler, taraftarlar için büyük heyecan yaratıyor ve futbolseverler, Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? sorularının yanıtını merak ediyor. Marsilya - Angers maçı hangi kanalda canlı izlenebilir? Ligin 10. haftasında Çarşamba günü Stade Vélodrome'da oynanacak karşılaşma, Marsilya'nın zirve mücadelesi için kritik bir önem taşıyor. Peki, Marsilya - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Marsilya - Angers maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

MARSİLYA - ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Marsilya – Angers maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 29 Ekim 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 23:05 (TSİ) başlayacak.

MARSİLYA - ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya - Angers maçı beIN SPORTS 2 tarafından yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Olympique de Marseille'in ligdeki zirve dönemi kısa sürdü ve bu hafta sonu beş maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ancak iç sahadaki performansları durdurulamaz görünüyor; Roberto De Zerbi'nin öğrencileri, bu sezon Stade Vélodrome'da oynadıkları beş resmi maçın tamamını kazanarak toplam 20 gol attı.

Çarşamba günü alınacak bir galibiyet, Marsilya'nın 2003'ten bu yana ilk beş lig maçını iç sahada kazanması anlamına gelecek. Sezon başında Stade Vélodrome'da oynadıkları ilk altı maçı da kazanmayı başarmışlardı.

Marsilya, son sekiz Ligue 1 maçını evinde devre arasına önde girerek kazandı ve Brest'in Aralık 2021'de onları 2-1 yenmesinden bu yana bu senaryoda kaybetmedi. Geçen sezondan bu yana iç sahada oynadıkları dokuz maçta üst üste gol atmayı başaran takım, bu maçların sekizinde birden fazla gol kaydetti.

Les Olympiens, Angers ile oynadığı son yedi Ligue 1 maçında en az bir puan aldı ve Marsilya'da Angers'a karşı oynadığı sekiz maçta hiç yenilmedi. Ekim ayında zorlu bir başlangıç yapan Angers ise milli takım arasından sonra toparlanmaya başladı ve üst üste lig maçlarında aldığı puanlarla Strasbourg'a 5-0 kaybetti.

Çarşamba günü, Angers karşısında alınacak bir galibiyet, Marsilya'nın ligdeki yenilmezlik serisini üç maça çıkarabilir ve bu da 2025 yılındaki en uzun yenilgisiz serilerine eşit olur. Ayrıca bu galibiyet, Angers'in geçen sezon mayıs ayından bu yana üst üste Ligue 1 galibiyeti aldığı ilk maç olacak.

Marsilya, Ağustos 2021'den bu yana üst üste iki galibiyet alarak kalesini gole kapatmıştı ve bu galibiyetle bir kez daha zirveye yaklaşacak. Öte yandan, Angers son beş deplasman maçında sadece bir puan toplayabildi ve bu süreçte yalnızca bir gol kaydetti.

Angers'ın Marsilya karşısında son yüksek puanı ise Eylül 2015'te geldi (2-1). Geçen sezon ise Stade Vélodrome'daki üç maçlık yenilgi serisine son vererek 1-1 berabere kaldılar. Bu istatistikler, Marsilya'nın iç sahadaki üstünlüğünü ve Angers'in zorlu bir mücadele vereceğini gözler önüne seriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya'nın muhtemel ilk 11'i: Rulli, Pavard, Aguerd, Balerdi, Palmieri, O'Riley, Hojbjerg, Paixao, Greenwood, Gomes, Aubameyang

Angers'ın muhtemel ilk 11'i: Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Ekomie, Courcoul, Belkebla, Balkhdim, Mouton, Sbai, Cherif

