Le Havre-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Le Havre-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında puanları eşit olan Le Havre ile Brest kozlarını paylaşacak. Haftanın öne çıkan maçlarından biri olarak görülen bu karşılaşma, hem yarışın dengeleri hem de iki takımın ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyor. Saha ve seyirci avantajını arkasına alarak 3 puana uzanmak isteyen Le Havre, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan son haftalarda sergilediği disiplinli oyunla dikkat çeken Brest, zorlu deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmenin planlarını yapıyor. Peki, Le Havre-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LE HAVRE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında oynanacak Le Havre-Brest maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.