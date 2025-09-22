Marsilya-PSG maçı izle | Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Marsilya-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Marsilya ile PSG, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Marsilya-PSG maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Marsilya-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında, 21 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Marsilya-PSG maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Velodrome Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak Marsilya-PSG mücadelesi beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MARSILYA-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Marsilya: Rulli, Murillo, Pavard, Balerdi, Medina, Kondogbia, Gomes, Weah, Nadir, Greenwood, Aubameyang

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Mayulu