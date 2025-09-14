Brest-Paris FC maçı izle | Brest-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Brest-Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Brest ile Paris FC, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Brest-Paris FC maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Brest-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BREST-PARIS FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Brest-Paris FC maçı 14 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.