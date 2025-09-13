Nice-Nantes maçı izle | Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Nice-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Nice ile Nantes, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Nice-Nantes maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Nice-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Nice-Nantes maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.