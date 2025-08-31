Paris FC-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Paris FC-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta Paris FC, güçlü rakibi Metz'i ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, Paris FC-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS FC-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında oynanacak Paris FC-Metz maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.