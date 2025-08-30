Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Toulouse - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 3. haftasında Toulouse, evinde PSG'yi ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Toulouse - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Toulouse - PSG maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Toulouse - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; Sidibe, Canvot, Cresswell, McKenzie, Methalie; Casseres, Sauer; Donnum, Magri, Gboho

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Barcola