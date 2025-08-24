Toulouse-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Toulouse-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta Toulouse, güçlü rakibi Brest'i ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, Toulouse-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOULOUSE-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında oynanacak Toulouse-Brest maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.