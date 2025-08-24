Lorient-Renens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Lorient-Renens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta Lorient, güçlü rakibi Rennes'i ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, Lorient-Renens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LORIENT-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında oynanacak Lorient-Rennes maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.