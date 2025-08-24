CANLI SKOR ANA SAYFA
Le Havre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Le Havre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Le Havre ile Lens karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında hata yapmak istemeyen iki güçlü ekip, kritik karşılaşmada 3 puan alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Le Havre-Lens maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Le Havre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 14:34
Le Havre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

Le Havre-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta Le Havre, güçlü rakibi Lens'i ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, Le Havre-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LE HAVRE-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında oynanacak Le Havre-Lens maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

