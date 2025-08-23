Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Nice - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Nice,evinde Auxerre'yi ağırlayacak. Stade de Nice'de (Allianz Riviera) oynanacak karşılaşmada Jeremy Stinat düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice - Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nice - Auxerre maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nice - Auxerre MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Bard, Boudaoui, Louchet, Clauss; Jansson; Bouanani; Moffi

Auxerre: Leon; Mensah, Diomande, Akpa, Sierralta, Senaya; Osman, Danois, Owusu, Casimir; Sinayoko