Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Nice ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:29
Nice - Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Nice,evinde Auxerre'yi ağırlayacak. Stade de Nice'de (Allianz Riviera) oynanacak karşılaşmada Jeremy Stinat düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nice - Auxerre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nice - Auxerre maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nice - Auxerre MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice: Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Bard, Boudaoui, Louchet, Clauss; Jansson; Bouanani; Moffi

Auxerre: Leon; Mensah, Diomande, Akpa, Sierralta, Senaya; Osman, Danois, Owusu, Casimir; Sinayoko

