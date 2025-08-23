Marsilya - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Marsilya - Paris FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Marsilya,evinde Paris FC'yi ağırlayacak. Stade Velodrome'da oynanacak karşılaşmada Marc Bollengier düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Marsilya - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya - Paris FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Marsilya - Paris FC maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Marsilya - Paris FC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Garcia, Balerdi, Egan-Riley, Murillo; Kondogbia, Hojbjerg; Gouiri, Gomes, Greenwood; Aubameyang

Paris FC: Nkambadio; Smet, Otavio, Mbow, Sangui; Simon, Lopez, Doucet, Kebba; Hamel, Krasso