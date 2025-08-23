Lyon - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Lyon,evinde Metz'i ağırlayacak. Groupama Stadium'da oynanacak karşılaşmada Eric Wattellier düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lyon - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Metz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon - Metz maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.