Lyon - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Lyon ile Metz kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Lyon - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:33
Lyon - Metz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında Lyon,evinde Metz'i ağırlayacak. Groupama Stadium'da oynanacak karşılaşmada Eric Wattellier düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Lyon - Metz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lyon - Metz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon - Metz maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

