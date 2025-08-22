CANLI SKOR ANA SAYFA
PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında PSG ile Angers kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 12:00
PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

PSG - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında PSG,evinde Angers'i ağırlayacak. Parc des Princes'de oynanacak karşılaşmada Hakim Ben El Hadj düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG - Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Angers maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - Angers MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Angers: Koffi; Camara, Arcus, Lefort; Raolisoa, Capelle, Belkebla, Hanin; Belkhdim, Cherif; Lepaul

