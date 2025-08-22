PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

PSG - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ligue 1'de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 2. hafta maçında PSG,evinde Angers'i ağırlayacak. Parc des Princes'de oynanacak karşılaşmada Hakim Ben El Hadj düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki PSG - Angers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG - Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Angers maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - Angers MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Angers: Koffi; Camara, Arcus, Lefort; Raolisoa, Capelle, Belkebla, Hanin; Belkhdim, Cherif; Lepaul