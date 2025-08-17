CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nantes-PSG maçı canlı izle | Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Nantes-PSG maçı canlı izle | Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında Nantes ile PSG karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun açılış haftasında 3 puan alarak etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Nantes-PSG maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 11:12
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nantes-PSG maçı canlı izle | Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Nantes-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2025-2026 sezonunun perdesi açılıyor. İlk hafta mücadelesinde Nantes, sahasında güçlü rakibi PSG'yi konuk edecek. Sezona 3 puanla giriş yaparak moral kazanmak isteyen iki ekip de kritik maçta hata yapmamak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Nantes-PSG maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nantes-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NANTES-PSG MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1 2025-2026 sezonu 1. haftasında oynanacak Nantes-PSG maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

NANTES-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak Nantes-PSG maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NANTES-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Nantes: Lopes, Amian, Awaziem, Tati, Cozza, Kwon, Lepenant, Leroux, Guirassy, Benhattab, Abline

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Doue, Dembele

