Nice - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nice - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 34. haftada Nice ile Brest kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Brest maçı 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

NICE - BREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice: Bulka; Dante, Bombito, Bard; Clauss, Boudaoui, Boga, Sanson, Abdi; Guessand, Laborde

Brest: Bizot; Lala, Fernandes, N'Diaye, Haidara; Camara, Magnetti, Doumbia; Del Castillo, Pereira-Lage, Ajorque

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