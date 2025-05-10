Reims - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 33. haftada Reims ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - SAINT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Saint-Etienne maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

REIMS - SAINT-ETIENNE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Reims: Diouf; Buta, Kipre, Okumu, Gbane, Akieme; Diakhon, Edoa, Kone, Nakamura; Siebatcheu

Saint-Etienne: Larsonneu; Appiah, Bernauer, Nade, Petrot; Moueffek, Ekwah, Tardieu; Cardona, N'Guessan, Davitashvili

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