Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32 haftada Nantes ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes-Angers maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.

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