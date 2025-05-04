CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nantes ile Angers 32. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 13:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32 haftada Nantes ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes-Angers maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu!
Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer!
DİĞER
Filistin'de yaşanan zulüm tiyatroda! "Haksızlığa karşı susuyorsan dilsiz şeytan oluyorsun"
CANLI | AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı... AK Parti'den açıklama, Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi!
Mourinho'dan takıma flaş uyarı! Derbi öncesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu! Josef de Souza'dan çarpıcı derbi yorumu! 13:07
Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? Real Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman? 12:54
Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman? Adana Demirspor-Göztepe maçı ne zaman? 12:42
Samsunspor-Eyüpspor maçı ne zaman? Samsunspor-Eyüpspor maçı ne zaman? 12:31
Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! Mourinho'dan orta sahaya flaş transfer! 12:29
Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! Solskjaer'den flaş Mourinho sözleri! 12:18
Daha Eski
Monza-Atalanta maçı ne zaman? Monza-Atalanta maçı ne zaman? 12:13
Empoli-Lazio maçı ne zaman? Empoli-Lazio maçı ne zaman? 12:01
Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 11:56
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi! G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi! 11:50
Çorum FK-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Çorum FK-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? 11:36
Mourinho'dan takıma flaş uyarı! Derbi öncesi... Mourinho'dan takıma flaş uyarı! Derbi öncesi... 11:35