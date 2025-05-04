Lyon-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 32 haftada Lyon-Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon-Lens maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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