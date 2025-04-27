Nantes-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 31. haftada Nantes-Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nantes-Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes-Toulouse maçı 27 Nisan Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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