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Haberler Fransa Ligue 1 Saint-Etienne-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Saint-Etienne-Lyon 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 09:53
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Saint-Etienne-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Saint-Etienne-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Saint-Etienne-Lyon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint-Etienne-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Saint-Etienne-Lyon MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint-Etienne-Lyon maçı 20 Nisan Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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