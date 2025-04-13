Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Le Havre-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 29. haftada Le Havre-Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Le Havre-Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre-Rennes maçı 13 Nisan Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından yayınlanacak.

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