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Haberler Fransa Ligue 1 Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Le Havre-Rennes 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 16:41
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Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Le Havre-Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 29. haftada Le Havre-Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Le Havre-Rennes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre-Rennes maçı 13 Nisan Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından yayınlanacak.

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