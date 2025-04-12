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Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Toulouse ile Lille 29. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 09:34
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Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Toulouse - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 29. haftada Toulouse ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Toulouse - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOULOUSE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Toulouse - Lille maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

TOULOUSE - LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Haug; Canvas, Cresswell, McKenzie; Donnum, Casseres, Sierro, Suazo; Babicka, Magri, Gboho

Lille: Mannone; Meunier, Mandi, Alexsandro, Ismaily; Andre, Andre Gomes, Cabella; Fernandez-Pardo, David, Haraldsson

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