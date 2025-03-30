Auxerre - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Auxerre - Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Auxerre - Montpellier MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Montpellier maçı 30 Mart Pazar günü saat 18.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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