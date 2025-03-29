  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fransa Ligue 1 Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Monaco ile Nice 27. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 10:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Monaco - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Monaco ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONACO - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monaco - Nice maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MONACO - NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Kohn; Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Biereth.

Nice: Bulka; Bombito, Ndayishimiye, Dante; Clauss, Boudaoui, Santamaria, Abdi; Guessand, Laborde, Cho.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
Muslera'nın alternatifini Romanya'da bulundu!
DİĞER
Özcan Deniz'e ağabeyinden ölüm tehditleri! Ses kayıtları ortaya çıktı: “Seni vuracağım, 1 haftan var!”
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! Ekrem İmamoğlu'nun teslim etmediği telefonun HTS kayıtları ortaya çıktı: Necati Özkan ile 469 görüşme
F.Bahçe'de Fred bilmecesi!
Aslan'dan derbilere tarihi prim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BJK - GS derbi maçı saat kaçta? BJK - GS derbi maçı saat kaçta? 10:01
Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı! Toronto üst üste 3. galibiyetini aldı! 09:52
Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! Trabzonspor - Göztepe maçı detayları! 09:49
Aslan'dan derbilere tarihi prim! Aslan'dan derbilere tarihi prim! 09:49
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 09:04
"Güzel duyguların katili oldu" "Güzel duyguların katili oldu" 08:56
Daha Eski
Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 29 Mart Cumartesi 2025 08:54
Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! Mourinho'dan dikkat çeken derbi sözleri! 00:58
G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Osimhen'den bilgi aldı sezon sonu geliyor 00:58
F.Bahçe Bodrum'da kazandı! F.Bahçe Bodrum'da kazandı! 00:57
Bodrum'da 2. penaltı kararı! Bodrum'da 2. penaltı kararı! 00:57
Konyaspor evinde galip! Konyaspor evinde galip! 00:57