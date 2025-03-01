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Haberler Fransa Ligue 1 PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken PSG ile Lille 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 14:37
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PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

PSG - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 24. haftada PSG ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - Lille NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Lille maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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