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Haberler Fransa Ligue 1 Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lens ile Le Havre 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 14:21
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Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Lens - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 24. haftada Lens ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lens - Le Havre NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Le Havre maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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